Кокосовое печенье "Кокосанка"

Я совсем не отношусь к «тайному сообществу любителей кокоса» , в связи с этим , не буду сильна в описании. Но ведь не все хотят «шоколад в шоколаде с куском шоколада». :)

Моя роль сегодня невелика — показать рецепт и отойти в сторону. Уступаю место вам , мои «кокосовые фанаты» )



Приятная «кокосовая штучка», в меру сладкая, немного влажная внутри, с тонкой хрустящей корочкой. Если готовлю по спец.заказу Мелких, то и сама возьму одну, как дополнение к ароматному кофе.



В десерте используется только 3 ингредиента - кокосовая стружка, белки и сахар. Он подойдет людям с непереносимостью глютена, и его даже можно считать более-менее безопасным десертом. Я-то никогда на такие «глупости» не обращаю внимания, но если вам этот факт важен – пожалуйста! Держите кокосанку :)

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Кондитерский и Всё о еде

Ингредиенты:

Яичные белки – 3 шт

Сахар – 80 г

Кокосовая стружка – 170 г

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Лимонный сок ( по желанию) – 2 ч.л

Соль – на кончике ножа

Приготовление:



1. Яичные белки взбить до мягких пик ( я на этом этапе бросаю соль на кончике ножа)



2. Затем всыпать сахар и взбивать на средней скорости до твердых пик. Масса будет плотной, но не сухой.

3. В белки всыпать всю кокосовою стружку + лимонный сок. Аккуратно перемешать. Получится густая масса.



4. Смочить руки в воде, и сформировать шарики желаемого размера ( у меня ок 25 г) Формуем их достаточно плотно, чтобы не рассыпались.

5. Уложить все шарики на противень и отправить в предварительно разогретую духовку на 150 С. Выпекать около 35 минут. По прошествии 25 минут, время от времени, проверяйте шарики на готовность. Не нужно их слишком долго держать в духовке, иначе, будут сухие.



