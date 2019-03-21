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Кокосовое печенье "Кокосанка"

Я совсем не отношусь к «тайному сообществу любителей кокоса» , в связи с этим , не буду сильна в описании. Но ведь не все хотят «шоколад в шоколаде с куском шоколада». :)

Моя роль сегодня невелика — показать рецепт и отойти в сторону. Уступаю место вам , мои «кокосовые фанаты» )


Приятная «кокосовая штучка», в меру сладкая, немного влажная внутри, с тонкой хрустящей корочкой. Если готовлю по спец.заказу Мелких, то и сама возьму одну, как дополнение к ароматному кофе.


В десерте используется только 3 ингредиента - кокосовая стружка, белки и сахар. Он подойдет людям с непереносимостью глютена, и его даже можно считать более-менее безопасным десертом. Я-то никогда на такие «глупости» не обращаю внимания, но если вам этот факт важен – пожалуйста! Держите кокосанку :)

Буду рада видеть Вас в своих Instagram профилях :) 

Кондитерский и Всё о еде 

Ингредиенты:

  •  Яичные белки – 3 шт
  •  Сахар – 80 г
  •  Кокосовая стружка – 170 г 

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  •  Лимонный сок ( по желанию) – 2 ч.л
  •  Соль – на кончике ножа

Приготовление:


1. Яичные белки взбить до мягких пик ( я на этом этапе бросаю соль на кончике ножа)


2. Затем всыпать сахар и взбивать на средней скорости до твердых пик. Масса будет плотной, но не сухой.
3. В белки всыпать всю кокосовою стружку + лимонный сок. Аккуратно перемешать. Получится густая масса.


4. Смочить руки в воде, и сформировать шарики желаемого размера ( у меня ок 25 г) Формуем их достаточно плотно, чтобы не рассыпались.

 5. Уложить все шарики на противень и отправить в предварительно разогретую духовку на 150 С. Выпекать около 35 минут. По прошествии 25 минут, время от времени, проверяйте шарики на готовность. Не нужно их  слишком долго держать в духовке, иначе,  будут сухие. 


десерткокосна скорую рукупеченьесладкое
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"Атрейо". Авторский десерт
Мой новый авторский десерт — пирожное «Атрейо». Виски, кофе, шоколад. Характер… Он основательный, он брутальный, насыщенный и самодостаточный. Горечь, которая «красной нитью» проходит через все слои перетекает в шелковистое, мягкое послевкусие…
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